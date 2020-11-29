Бергамо, Италия, 29 ноября 2020, 08:40 — REGNUM Футбольный клуб из Бергамо «Аталанта» уступил команде «Верона» в матче 9-го тура Серии А чемпионата Италии.
Игра состоялась на поле стадиона «Атлети Адзурри» в Бергамо и закончилась победой гостей со счетом 0:2.
Голами в составе победителей отличились португальский полузащитник Мигел Велозу (62-я минута, с пенальти) и хавбек Маттиа Цаканьи (83-я).
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не принимал участия в матче из-за того, что накануне его тест на коронавирус показал положительный результат.
Отметим, по итогам матча «Верона» набрала 15 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Серии А. У «Аталнты» 14 очков и девятое место.