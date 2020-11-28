Ньюкасл, Великобритания, , 11:21 — REGNUM Тест на коронавирус у трех игроков футбольного клуба «Ньюкасл» показал положительный результат. Об этом 28 ноября сообщил главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс, его слова приводит Sky Sports.

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Также он уточнил, что, помимо трех футболистов, SARS-CoV-2 выявили у одного члена тренерского штаба. Вместе с тем, подчеркивается, что никто из заразившихся коронавирусной инфекцией не присутствовал на матче 10-го тура чемпионата Англии с клубом «Кристал Пэлас», который «Ньюкасл» выиграл со счетом 2:0.

Отметим, после дести туров английской Премьер-лиги «Ньюкасл» набрал 13 очков и находится на десятом месте турнирной таблицы.