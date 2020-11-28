Лос-Анджелес, США, , 08:17 — REGNUM Американский боксер Майк Тайсон по итогам взвешивания перед выставочным поединком со своим соотечественником Роем Джонсом-младшим оказался почти на пять кг тяжелее оппонента. Официальная процедура взвешивания прошла в Лос-Анжелесе.

По ее итогам Майк Тайсон показал вес 99,8 кг, в то время как вес Роя Джонса составил 95,2 кг. Также соперники ппровели дуэль взглядов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший, являющиеся бывшими абсолютными чемпионами мира по боксу, выйдут на выставочный бой, который состоится 29 ноября.

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