Сан-Франциско, США, , 21:44 — REGNUM Клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» продолжит сотрудничество с разыгрывающим Нико Мэннионом. Он был выбран командой на минувшем драфте-2020 под общим 48-м номером.

Согласно данным инсайдера Шэмса Чарании, стороны заключат двусторонний контракт, одним из условий которого, по правилам следующего сезона, является то, что 19-летний игрок сможет провести в НБА не более 50 матчей.

В минувшем сезоне Мэннион защищал цвета Университета Аризоны в NCAA. Разыгрывающий в среднем набирал 14 очков и 5,3 передачи за игру.