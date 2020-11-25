Санкт-Петербург, , 20:57 — REGNUM Нападающий петербургского СКА Владимир Ткачев в последних матчах начал получать меньше игрового времени на льду. Согласно информации Sport24, причиной этого стало недопонимание с руководством команды, а именно конфликт с вице-президентом команды Романом Ротенбергом.

В начале сезоне форвард в каждом матче получал больше 20 минут на льду, в матче с «Торпедо» в конце месяца тренер позволил провести 27 минут. В этом месяце Ткачев ни разу не сыграл более 15 минут за матч. В матче с «Барысом» его время составило 13 минут.

На данный момент Владимир Ткачев является лидером в бомбардирской гонке среди игроков СКА, на его счету 21 (9+12) очков в 23 матчах.