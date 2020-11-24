Москва, , 10:40 — REGNUM Российский гандболист Константин Игропуло завершил профессиональную спортивную карьеру. Об этом 24 ноября он сообщил в своём Telegram-канале.

«Скажу честно, я не хочу заканчивать карьеру, но моё здоровье не позволяет продолжать заниматься профессиональным спортом», — написал Игропуло.

35-летний гандболист выступал за российские клубы «Виктор» и «Чеховские медведи», а также испанскую «Барселону», немецкий «Фюксе», датский «Колдинг», белорусский «Мешков» и польскую «Вислу».

За свою карьеру он выиграл Лигу чемпионов, стал четырёхкратным чемпионом России, двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Германии, чемпионом Греции.