Витория-Гастейс, Испания, , 09:16 — REGNUM «Алавес» сыграл вничью с «Валенсией» в матче десятого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме футболисты «Алавеса» забили два гола. Отличились защитник Химо (2) и нападающий Лукас Перес (16), реализовавший пенальти.

Во втором тайме игрокам «Валенсии» удалось сравнять счёт. Голы забили форвард Ману Вальехо (72) и защитник Уго Гильямон (77).

На сегодняшний день «Алавес» занимает 14-е место в чемпионате Испании, в активе команды 10 очков после 10 туров. «Валенсия» идёт на восьмом месте с 12 очками.

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