Волгоград, , 18:51 — REGNUM Футболисты екатеринбургского «Урала» в выездном матче пятнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с волгоградским «Ротором». Встреча, завершившаяся со счётом 0:0, прошла 21 ноября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после пятнадцати матчей в чемпионате России «Урал» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Футболисты «Ротора», в активе которых восемь баллов, находятся на пятнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября футболисты московского «Динамо» сыграли вничью со столичным «Спартаком» в выездном матче пятнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

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