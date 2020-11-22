Москва, , 16:11 — REGNUM Футболисты «Сочи» в выездном матче пятнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с московским ЦСКА. Встреча, завершившаяся со счётом 1:1, прошла 22 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Арнор Сигурдсон, у гостей мяч забил Никита Бурмистров.

Отметим, что после пятнадцати матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Футболисты «Сочи», в активе которых 24 балла, находятся на пятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября тульский «Арсенал» уступил московскому «Локомотиву» в выездном матче пятнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:1.

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