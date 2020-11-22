Берлин, , 08:06 — REGNUM Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» уверенно обыграл берлинскую команду «Герта» в матче восьмого тура немецкой Бундеслиги

Игра прошла на поле «Олимпиаштадион» в Берлине и закончилась победой гостей со счетом 5:2.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче покер норвежский нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд (47-я, 49-я, 62, 79-я минуты) и португальский защитник команды Рафаэл Геррейру.

У хозяев голами отличился оформивший в матче дубль бразильский форвард берлинцев Матеус Кунья (33-я, 79-я с пенальти).

Отметим, по итогам матча «Боруссия» имеет в активе 18 очков и находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. У «Герты» 7 очков и 13-е место.

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