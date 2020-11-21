Хабаровск, , 11:38 — REGNUM Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» одержал верх над командой «СКА-Хабаровск» в матче 23-го тура российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на поле стадиона имени В. И. Ленина в Хабаровске и закончилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.

Автором единственного во встрече гола стал форвард самарской команды Егор Голенков, отличившийся уже на 14-й минуте встречи.

Отметим, по итогам данной победы в активе «Крыльев Советов» стало 49 очков, что позволило клубу занять второе место в турнирной таблице ФНЛ. У «СКА-Хабаровска» 34 очка и восьмая строчка.