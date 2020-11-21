Сакраменто, США, , 10:41 — REGNUM Разыгрывающий баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс продлит соглашение со своей нынешней командой. Об этом 21 ноября сообщает журналист издания The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, соглашение 22-летнего баскетболиста с клубом будет рассчитано на пять лет и, согласно ему, зарплата игрока за это период составит $163 млн. Данный контракт станет самым крупным в истории НБА.

Отметим, в минувшем сезоне Де'Аарон Фокс сыграл за свой клуб в 51 матче, набирая в среднем 21,1 очка, отдавая по 6,8 передачи и делая по 3,8 подбора.