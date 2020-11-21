Лос-Анджелес, США, , 10:27 — REGNUM Форвард Маркус Моррис продолжит свою игровую карьеру в составе баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом 21 ноября сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, 31-летний баскетболист, который находится в статусе свободного агента, подпишет с руководством «Атланты» соглашение на четыре года, по которому суммарный размер его зарплаты за это время составит $ 64 млн.

Отметим, Маркус Моррис пришел в «Клипперс» в феврале текущего года после трёхстороннего обмена, котором, помимо лос-анджелесского клуба, участвовали его бывшая команда «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардс». В составе нового клуба успел сыграть в 19 матчах, набирая в них в среднем по 10,1 очка.