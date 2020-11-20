Берлин, , 18:59 — REGNUM 27-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Германии Юлиан Дракслер может вернуться в немецкую Бундеслигу. К футболисту проявляет интерес берлинская «Герта». На данный момент стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 24 миллиона евро. Соглашение футболиста с парижским клубом истекает летом 2021-го года.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Дракслер принял участие в шести матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

3-го января 2017-го года «Пари Сен-Жермен» подписал Дракслера из «Вольфсбурга» за 42 миллиона евро.