Краснодар, , 18:17 — REGNUM 20 ноября в Краснодаре на «Стадионе академии Краснодара» в рамках 23-го тура Футбольной Национальной Лиги 2020/21 «Шинник» одержал победу над «Краснодаром-2» со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе ярославской команды отметились Дмитрий Самойлов и Никита Маляров на 26-й и 72-й минутах соответственно. В составе «быков» единственный мяч на 31-й минуте забил 21-летний фланговый нападающий Никита Сергеев.

«Шинник», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 16 очков, поднялся на 20-ю строчку. «Краснодар-2» с 25-ю баллами временно расположился на 15-й позиции.