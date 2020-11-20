Москва, , 13:21 — REGNUM Трёхкратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр гимнаст Никита Нагорный выразил желание принять участие в новом турнире звёзд спорта на проекте «Московский Киберспорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября сообщают в ФКС Москвы.

Никита также поделился воспоминаниями о первом сезоне «Московского Киберспорта», когда ему удалось принять участие в турнире по игре CS: GO. Спортсмен высоко оценил уровень организации мероприятия и отметил его значимость для развития киберспорта в стране.

Никита Нагорный «Честно скажу, после участия в «Московском Киберспорте» я еще два месяца играл, никак не мог остановиться. Соревнования были очень хорошо организованы, была крутая трансляция, нас даже обеспечили компьютерами. Все ребята в команде были довольны. Я хотел бы снова принять участие в таком турнире».

Напомним, 10 ноября 2020 года стартовал второй сезон масштабного онлайн-проекта «Московский киберспорт». Его организатором выступила Федерация компьютерного спорта Москвы при участии Федерации шахмат Москвы, Федерации футбола Москвы, Ассоциации студенческого баскетбола, фонда Игоря Акинфеева «Страна футбола» и поддержке Департамента спорта г. Москвы.

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