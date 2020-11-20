Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал выездную победу над соперницами из Румынии — 27:22. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Лучшими бомбардирами встречи в Бухаресте стали Анна Вяхирева, забившая пять голов, а также Юлия Манагарова, Грас Заади и Виктория Борщенко, совершившие по четыре точных броска в ворота соперниц. Лучшей атакующей среди игроков «Бухареста» стала Кристина Нягу, забившая 11 голов.

Выиграв у «Бухареста» (22:27), подопечные Пера Юханссона вышли на первое место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов.