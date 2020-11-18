Москва, , 12:48 — REGNUM Состав на первые два этапа Кубка мира объявила сборная России по биатлону. Состав команды 18 ноября назвал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в эфире «Матч ТВ».

В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Пётр Пащенко, Эдуард Латыпов и Семён Сучилов.

В составе женской сборной попали Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Тамара Воронина, Ирина Казакевич и Анастасия Гореева.

Первые два этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти 28−29 ноября и 3−6 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в состав сборной не вошла Екатерина Юрлова-Перхт, которая пропустит сезон по причине беременности.

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