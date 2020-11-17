Белград, , 20:54 — REGNUM Полузащитник сборной Сербии Сергей Малинкович-Савич поделился мнением касательно завтрашнего матча Лиги наций УЕФА против России. Встреча состоится в Белграде в 22:45 по московскому времени.

«Против Шотландии все игроки сделали что могли. Мы сами все понимаем, что не вышли на чемпионат Европы.

Впереди новый матч, нужно добиться хорошего результата и вынести из него позитив для следующих игр. Понятно, что именно футболисты несут основную ответственность за результат, но мы все одна команда: выигрываем и проигрываем вместе», — приводит высказывание футболиста портал «Спорт-Экспресс».