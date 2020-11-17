Финикс , США, , 09:51 — REGNUM Американский баскетболист Крис Пол стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз». Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба клуба.

35-летний игрок перешёл в «Финикс» из «Оклахомы-Сити Тандер» в результате обмена. По условиям сделки, вместе с ним перешёл форвард Абдель Надер.

В результате обмена «Оклахома» получила четырёх игроков: форварда Келли Обри, разыгрывающих Рики Рубио, Тая Джерома и Джейлена Лека. Кроме того, клуб получил защищённый выбор в первом раунде драфта-2022.

Пол является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012).