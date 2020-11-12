Москва, , 14:55 — REGNUM Биатлонисты Евгений Гараничев и Антон Бабиков проходят в состав сборной России по спортивному принципу. Об этом 12 ноября заявил главный тренер команды Валерий Польховский.

«Уже есть понимание того, кто войдет в состав команды, но окончательное решение примем чуть позже», — цитирует Польховского ТАСС.

По его словам, спортивный результат будет учитываться прежде всего, но главная задача — привезти на этапы Кубка мира здоровых спортсменов. Поэтому состояние биатлонистов будет оцениваться дополнительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гараничев и Бабиков выиграли контрольные старты, которые являются частью отбора в состав сборной России на этапы Кубка мира.

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