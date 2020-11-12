Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с форвардом Максимом Грошевым. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что стороны подписали соглашение, которое будет действовать до конца сезона 2022/23.

Напомним, 1 ноября Грошев перешёл в СКА из нижнекамского «Нефтехимика». В нынешнем сезоне 18-летний нападающий сыграл в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ, сделав две результативные передачи.

8 ноября Грошев в составе сборной России выиграл Кубок Карьяла.