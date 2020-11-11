Москва, , 21:37 — REGNUM 11 ноября в Москве на стадионе «Спортивный городок «Лужники» в рамках 21-го тура ФНЛ 2020/21 «Торпедо» одержало разгромную победу над воронежским «Факелом» со счетом 4:1.

Забитые мячи: Игорь Лебеденко 42 — 1:0, Равиль Нетфуллин 53 — 2:0, Амур Калмыков 60 — 3:0, Андрей Никитин 68 — 3:1, Андрей Евдокимов 70 — 4:1.

На матче работала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Торпедо», одержав 13-ю победу в сезоне и набрав 43 очка, поднялось на третью строчку. «Факел» с 19-ю баллами расположился на 17-й позиции.