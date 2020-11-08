Москва, , 14:37 — REGNUM Капитан сборной России по футболу и санкт-петербургского клуба «Зенит», нападающий Артем Дзюба не будет вызван на сборы национальной команды РФ, которые состоятся в ноябре. Об этом 8 ноября сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Артём Дзюба Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу», — приводит слова Черчесова пресс-служба национальной сборной России.

Также он отметил, что тренерский штаб российской команды понимает, что сборная должна готовиться к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, которые пройдут в ноябре, в условиях максимальной концентрации, не отвлекаясь на посторонние вещи.

«Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», — также отметил главный тренер сборной России.

Отметим, ранее в интернете появилась видеозапись скандального содержания с нападающим национальной сборной РФ Артемом Дзюбой, после чего футболист закрыл свою страницу в соцсети Instagram.