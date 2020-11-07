Кливленд, США, , 14:37 — REGNUM Руководство баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» хочет обменять тяжелого форварда команды Кевина Лава. Об этом 7 ноября сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

При этом в минувшем сезоне фронт-офис «Кливленда» уже пытался до дедлайна обменять своего 32-летнего баскетболиста.

Отметим, Кевин Лав был обменян «Кливлендом» в 2014 году из команды «Миннесота Тимбервулвз» и в 2016 году стал в составе «Кавальерс» чемпионом НБА. В минувшем сезоне игрок принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем за игру по 17,6 очка, делая по 9,8 подбора и отдавая по 3,2 передачи.