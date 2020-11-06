Глазго, Великобритания, , 11:08 — REGNUM Пражская «Спарта» одержала победу над шотландским «Селтиком» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Спарты» хет-трик оформил нападающий Лукаш Юлиш (26, 45, 76). Ещё один гол забил полузащитник Ладислав Крейчи (90). «Селтик» смог ответить одним голом, который забил форвард Ли Гриффитс (65).

После трёх туров «Спарта» набрала три очков и идёт на третьем месте в группе H. «Селтик» с одним очком занимает четвёртую строчку.

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