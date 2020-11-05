Тегусигальпа, , 22:27 — REGNUM Число погибших из-за шторма «Эта» в Гондурасе достигло 11, сообщает 5 ноября EFE.

Так, восемь человек погибли в департаментах Санта-Барбара и Атлантида. Разрушены сотни домов, 40 населённых пунктов оказались отрезанными из-за циклона, вызвавшего разливы рек.

Скорость ветра внутри шторма «Эта», к настоящему моменту уже ослабшего, не превышает 12,5 м/с. Он перемещается со скоростью 4,1 м/с в западном направлении.

Напомним, ранее из-за шторма «Эта» в погибли трое жителей Гондураса — все они несовершеннолетние.

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