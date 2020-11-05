Лос-Анджелес, США, 5 ноября 2020, 15:54 — REGNUM Полузащитник американского клуба «Сиэтл Саундерс» Алекс Рольдан спас свою команду от гола, сделав сейв головой.
Эпизод произошёл на 15-й минуте матча «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс».
Хозяева подали угловой, а вратарь гостей вышел на перехват, но неудачно отбил мяч. После верховой борьбы игрок хозяев сильно пробил головой по воротам.
Рольдан, находившийся на линии ворот, сделал прыжок и отбил мяч головой, переведя его в перекладину. После этого мяч отскочил к его партнёру по команде, который выбил его от ворот.
Встреча завершилась вничью — 1:1.