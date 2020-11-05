Нови-Сад, Сербия, , 11:09 — REGNUM Сборная Грузии по самбо не сможет принять участие в чемпионате мира (ЧМ) 2020 года из-за того, что многие спортсмены и тренер заразились коронавирусом. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил журналистам глава Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев на брифинге в сербском городе Нови Сад.

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"Мы узнали, что не приедет Грузия — один из наших конкурентов в борьбе за медали. У них многие заболели коронавирусом, в том числе их главный тренер», — сказал Елисеев.

Чемпионат мира по самбо в этом году проходит с 5 по 8 ноября в Сербии. На него прибыли свыше 400 спортсменов из 30 стран. Зрителей на соревнования не пускают.

Стоит отметить, что в прошлом году на чемпионате мира сборная Грузии по количеству завоеванных медалей заняла третье место после России и Монголии.

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