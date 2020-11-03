Вильярреаль, Испания, , 08:54 — REGNUM «Вильярреал» одержал победу над «Вальядолидом» в матче восьмого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Вильярреала» голы забили полузащитник Саму Чуквезе (21) и защитник Пау Торрес (37).

На сегодняшний день «Вильярреал» занимает третье место в чемпионате Испании, в активе команды 15 очков. «Вальядолид» идёт на 20-м месте с тремя очками.

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