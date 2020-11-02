Лозанна, Швейцария, , 21:22 — REGNUM Суд над РУСАДА начался в городе Лозанне (Швейцария) 2 ноября, сообщает «Спорт-экспресс».

Дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS) до 5 ноября включительно. Пройдёт заседание за закрытыми дверями.

Напомним, в суд на РУСАДА подало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). На суде решается вопрос, прав ли был исполком WADA, признав РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

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