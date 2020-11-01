Витория-Гастейс, Испания, , 08:23 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» и команда «Алавес» из Витории разошлись с ничейным результатом в матче восьмого тура испанской Примеры.

Игра состоялась на поле стадиона «Мендисорроса» в Витории и закончилась вничью со счетом 1:1.

Счет в матче открыл форвард «Алавеса» Луис Риоха, отличившийся на 31-й минуте. На 62-й французский нападающий каталонцев Антуан Гризманн сравнял счет.

Отметим, в результате этой ничьей, которая стала для клуба четвертой подряд игрой без побед, на счету «Барселоны» стало 8 очков, что позволяет команде находиться на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. У «Алавеса» в активе также 8 очков и 13-е место.