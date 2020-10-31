Москва, , 20:18 — REGNUM Российские футбольные клубы, пробившиеся в 2020 году в еврокубковые турниры, пока выступают неудовлетворительно. Об этом, как передает РИА Новости, заявил 31 октября генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов.

«Российские команды сегодня играют неудовлетворительно (в еврокубках — прим. ИА REGNUM), — сказал Газизов журналистам. — Мне бы хотелось, чтобы было намного, намного лучше!»

При этом он добавил, что в российские команды, выступающие в еврокубках, он верит.

Как передавало ИА REGNUM, на текущей неделе в матчах группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар» уступили своим соперникам (дортмундской «Боруссии», мюнхенской «Баварии» и лондонскому «Челси»), а столичный ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в Лиге Европы.

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