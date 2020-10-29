Москва, , 13:46 — REGNUM Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева дала советы тем, кто только планирует заняться спортом. Об этом 29 октября она рассказала на пресс-конференции.

Елена Исинбаева Citizen5

Исинбаева порекомендовала заниматься спортом систематически и подойти к этому осознанно.

«Ты не можешь сегодня захотеть побежать, завтра не захотеть, потому что с каждой тренировкой ты развиваешь свои мышцы, а они начинают болеть. И если ты в такой момент бросишь, то откатываешься назад и твоё самочувствие ухудшается», — сказала Исинбаева.

Второй её совет — давать организму равномерные нагрузки, третий — начать заниматься вместе с другом, «потому что с другом всегда веселее».

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