Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM «Зенит» впервые с 2018 года потерпел три поражения подряд. 28 октября команда проиграла дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов.

Ранее команда Сергея Семака проиграла бельгийскому «Брюгге» в Лиге чемпионов и казанскому «Рубину» в 12-м туре чемпионата России.

В прошлый раз «Зенит» трижды подряд проиграл в декабре 2018 года. Тогда были поражения от «Арсенала» и «Рубина» в чемпионате России, а также пражской «Славии» в Лиге Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч «Боруссия» — «Зенит» завершился со счётом 2:0 в пользу немецкого клуба.

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