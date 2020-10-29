Будапешт, , 09:24 — REGNUM Венгерский «Ференцварош» сыграл вничью с киевским «Динамо» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме «Динамо» забило два гола. Отличились Виктор Цыганков (28), реализовавший пенальти, и Карлос де Пена (41).

Во втором тайме «Ференцварош» смог отыграться. Голы забили форварды Токмак Нгуен (59) и Франк Боли (90).

После двух туров «Ференцварош» и «Динамо» набрали по одному очку.

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