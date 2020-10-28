Турин, Италия, 28 октября 2020, 10:04 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом 28 октября сообщает Football Italia.
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Отмечается, что Роналду сдал очередной тест на коронавирус, который вновь дал положительный результат. Таким образом, он продолжит оставаться на самоизоляции и пропустит матч с «Барселоной».
Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона» пройдёт 28 октября.
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