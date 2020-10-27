Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM Екатеринбургский «Автомобилист» будет проводить домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) при пустых трибунах. Об этом 27 октября сообщается на сайте клуба.

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«К нашему глубокому сожалению дальнейшие домашние матчи «Автомобилиста» в розыгрыше КХЛ пройдут при пустых трибунах», — говорится в сообщении.

Это связано с указом губернатора Свердловской области, согласно которому «проведение спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа возможно только без зрителей».

В клубе пообещали решить вопрос компенсации владельцам абонементов по окончании сезона, когда будет известно общее количество матчей, прошедших без зрителей.