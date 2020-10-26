Екатеринбург, , 23:33 — REGNUM Екатеринбургский «Автомобилист» на своем официальном сайте подтвердил информацию, что клуб с этого момента будет проводить домашние матчи без болельщиков на трибунах.

«Вопрос о возмещении расходов владельцам абонементов за матчи, которые не удалось посмотреть воочию, будет решаться клубом по окончании сезона, когда станет известно количество матчей, прошедших без зрителей», — написано в официальном заявлении клуба.

Напомним, что с сегодняшнего дня, согласно указу Губернатора Свердловской области, все спортивные мероприятия на объектах физкультуры и спорта закрытого типа будут проводиться без зрителей.