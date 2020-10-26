Турин, Италия, , 09:05 — REGNUM «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» в матче пятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Вероны» Андреа Фавилли на 60-й минуте. «Ювентус» смог уйти от поражения на 77-й минуте, гол забил полузащитник Деян Кулушевски.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает пятое место в чемпионате Италии, в активе команды девять очков. «Верона» идёт на восьмом месте с восемью очками.

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