Москва, , 08:13 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры, после своей победы над временным чемпионом UFC — американцем Джастином Гэтжи, в будущем может возобновить свою карьеру. Об этом 25 октября сообщил дядя российского бойца — Нурмагомед Нурмагомедов.

«Заявление о завершении карьеры было ожидаемым, можно сказать. Так и планировалось. Может ли Хабиб вернуться? Если поступит эксклюзивное предложение о большом бое, почему бы нет?», — приводит его слова ТАСС.

Также дядя российского бойца отметил, что глава UFC Дэйна Уайт говорил о такой возможности и подчеркнул, что данная победа Хабиба Нурмагомедова является значительной.

«Это большая победа. Конечно, лучше было бы, чтобы он закончил в первом раунде. Но вы сами все видите, он показал, на каком он месте», — подчеркнул Нурмагомед Нурмагомедов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастин Гэтжи на турнире UFC254 в Абу-Даби во втором раунде, применив удушающий приём и защитив таким образом свой титул чемпиона.

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