Абу-Даби, , 11:26 — REGNUM Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА), являющегося чемпионом промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в легком весе, Хабиба Нурмагомедова — Али Абдель-Азиз, — заразился коронавирусной инфекцией. Он сообщил об этом 24 октября на своей странице в соцсети Instagram.

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«Дорогие коллеги и друзья, у меня был диагностирован коронавирус, и я восстанавливаюсь в больнице», — написал в своем сообщении Абдель-Азиз.

Также он отметил, что этим сообщением хочет предупредить всех, кто имел контакты с ним или с его окружением, для того, чтобы контактировавшие могли принять необходимые меры предосторожности.

Отметим, бой между российским чемпионом UFC в легком весе, Хабиба Нурмагомедова и временным чемпионом дивизиона, представителем США Джастином Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби.