Лондон, , 08:34 — REGNUM Тест голкипера лондонского футбольного клуба «Кристал Пэлас» Джека Батлэнда показал положительный результат. Об этом 24 октября сообщает ВВС.

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Также указывается, что 27-летний футболист, который перешел в «Кристал Пэлас» из команды «Сток Сити» на прошлой неделе, в настоящее время изолирован в номере одной из гостиниц Лондона.

При этом ранее стало известно, что главный наставник «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон готов дать Батлэнду шанс на получение места в основном составе после того, как у игрока возник конфликт с руководством «Сток Сити».

Отметим, Джек Батлэнд с 2012 года также призывается в национальную сборную команду Англии, за которую он с того момента сыграл в 9 матчах.