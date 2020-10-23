Хельсинки, , 15:37 — REGNUM Финский клуб «Йокерит», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), ушёл на карантин. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба клуба.

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Причиной стали положительные тестов на коронавирус у четырёх представителей команды.

Таким образом, «Йокерит» пропустит ближайшие домашние матчи: с екатеринбургским «Автомобилистом» (26 октября) и подольским «Витязем» (28 октября).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига не будет останавливать сезон и сокращать количество матчей регулярного чемпионата из-за коронавируса.

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