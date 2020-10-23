Вильярреаль, Испания, , 09:32 — REGNUM Испанский «Вильярреал» одержал победу над турецким «Сивасспором» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Вильярреала» голы забили полузащитник Такефуа Кубо (13), нападающий Карлос Бакка (20), защитник Хуан Фойт (57), а также форвард Пако Алькасер, оформивший дубль (74, 78).

У «Сивасспора» отличились форварды Оларенваджу Кайоде (33), Мустафа Ятабаре (43) и Макс-Ален Градель (64).

Во втором туре «Вильярреал» сыграет с «Карабахом», а «Сивасспор» — с израильским «Маккаби». Матчи пройдут 29 октября.

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