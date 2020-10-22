Вена, , 19:27 — REGNUM 22 октября в Вене на стадионе «Альянц» в рамках матча первого тура групповой стадии Лиги Европы 2020/21 встретятся «Рапид» и «Арсенал».

Стартовые составы команд:

«Рапид»: Штребингер, Барач, Хофман, Стойкович, Ульманн, Рицмайер, Фунтас, Граховац, Любичич, Кара, Арасе.

«Арсенал»: Лено, Габриэл, Суареш, Луис, Колашинац, Парти, Эль-Ненни, Сака, Пепе, Нкетиа, Ляказетт.

Для 27-летнего ганского новичка «канониров» Томаса Парти этот матч станет первым, в котором он выйдет на поле на с первых минут. 6 октября 2020-го года Парти перешел в «Арсенал» из мадридского «Атлетико» за 50 миллионов евро.