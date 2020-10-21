Иваново, , 17:24 — REGNUM 21 октября в матче третьего тура группового этапа Кубка России 2020/21 тульский «Арсенал» по пенальти обыграл «Текстильщик» (Иваново). Основное время матча завершилось со счетом 0:0.

Серия пенальти: Денис Фомин — 0:0, Тарас Бурлак — 0:1, Владимир Романенко — 1:1, Роберт Бауэр — 1:2, Адиль Мухаметзян — 2:2, Кирилл Панченко — 2:3, Хызыр Аппаев — 3:3, Александр Ломовицкий — 3:4, Максим Сидоров — 3:4.

Удаления: Артем Сокол — 84.

«Текстильщик» с 4-мя баллами остался на первой позиции в группе C. «Арсенал», набрав 4 очка, расположился на второй строчке.