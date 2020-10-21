Нижний Новгород, , 16:24 — REGNUM «Почему в «Беговой столице России» абсолютно мертва детско-юношеская секция легкой атлетики? Куда отдавать детей? Кому? Негде и некому!», — сказал ИА REGNUM спортсмен-любитель, призер чемпионатов России по легкой атлетике Андрей Василенко.

По его мнению, пока местные власти не решат проблемы со спортивными объектами — присвоение звания «Беговой столицы» Нижнему Новгороду — это «пафосные фразы». Он просит чиновников ответить на пять вопросов.

«Почему в «Беговой столице России» еще в феврале 2020 года закрыли единственный беговой легкоатлетический манеж, качество которого вызывает вопросы?», — пишет он.

Второй вопрос — почему в «Беговой столице» «абсолютно мертва детско-юношеская секция легкой атлетики?».

Василенко также недоволен отсутствием доступного стадиона для любителей бега.

«Где в «Беговой столице России» хотя бы один полноценный стадион, где любитель или группа любителей может побегать? Закрытый Локомотив? Непонятно для кого существующее Динамо? Угробленный временем Водник?», — спрашивает Василенко.

И наконец, он спрашивает, почему в Нижнем Новгороде второе десятилетие нет официального марафона?

«Во всем мире визитная карточка показателя развития любительского и массового спорта — это марафон. Но в «Беговой столице» только разводят руками и проводят полумарафон на дистанцию 21 км раз в год?».

Он просит отказаться от звания «Беговой столицы» и «не позорится, вешая неправдоподобные ярлыки и жонглируя пафосными фразами».

»Любителей спорта совсем за кретинов держат?», — спрашивает спортсмен.

Напомним, Нижний Новгород завоевал звание «Беговой столицы» России в августе 2020 года.

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