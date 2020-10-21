Москва, , 13:03 — REGNUM Товарищеский матч по регби между сборной России и ЦСКА отменён из-за коронавируса. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе Федерации регби России (ФРР).

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Отмечается, что тесты на коронавирус у нескольких игроков и тренеров сборной России дали сомнительный результат. Команда сейчас находится на сборе в турецком Белеке.

В связи с этим команда в полном составе ушла на карантин. Отменены все тренировочные мероприятия.

Матч между сборной России и ЦСКА должен был пройти 25 октября в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, товарищеский матч сборных России и Румынии по регби отменён из-за коронавируса у игроков румынской команды.

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