Рим, , 23:59 — REGNUM Римский «Лацио» одержал уверенную победу над дортмундской «Боруссией» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом — 3:1.

В первом тайме хозяева забили два мяча — на шестой минуте счет открыл Чиро Иммобиле, на 23-й преимущество «Лацио» помог укрепить голкипер Марвин Хитц, отправив мяч в свои ворота.

«Боруссия» смогла ответить одним мяч, забитым на 71-й минуте Холандом, но было уже поздно. «Лацио» был силен, Жан Даниэль Акпа-Акпро забил третий мяч на 76-й минуте.